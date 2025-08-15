Cidade da Grande Florianópolis se torna uma das mais rápidas do Brasil para abrir empresas
Sistema adotado pelo município é feito totalmente online e prevê abertura do negócio imediatamente após o cadastro; média nacional...
Com investimento em tecnologia e revisão dos processos internos, uma cidade na Grande Florianópolis se tornou uma das mais rápidas do Brasil no processo para abrir empresas. O procedimento leva cerca de 30 minutos e pode ser feito totalmente online.
