Cidade da pesca em SC comemora aniversário com show de Mumuzinho e atrações náuticas

Para comemorar os 63 anos em grande estilo, a Prefeitura de Navegantes preparou uma programação especial para o aniversário da cidade. A principal atração será o show do cantor Mumuzinho. O evento também contará com gastronomia, esportes, cultura e outras apresentações.

