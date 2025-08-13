Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Cidade da pesca em SC comemora aniversário com show de Mumuzinho e atrações náuticas

Navegantes completa 63 anos em 2025 e divulga ampla programação gratuita em comemoração

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Para comemorar os 63 anos em grande estilo, a Prefeitura de Navegantes preparou uma programação especial para o aniversário da cidade. A principal atração será o show do cantor Mumuzinho. O evento também contará com gastronomia, esportes, cultura e outras apresentações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.