Cidade da pesca em SC comemora aniversário com show de Mumuzinho e atrações náuticas
Navegantes completa 63 anos em 2025 e divulga ampla programação gratuita em comemoração
Para comemorar os 63 anos em grande estilo, a Prefeitura de Navegantes preparou uma programação especial para o aniversário da cidade. A principal atração será o show do cantor Mumuzinho. O evento também contará com gastronomia, esportes, cultura e outras apresentações.
Para comemorar os 63 anos em grande estilo, a Prefeitura de Navegantes preparou uma programação especial para o aniversário da cidade. A principal atração será o show do cantor Mumuzinho. O evento também contará com gastronomia, esportes, cultura e outras apresentações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: