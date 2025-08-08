Logo R7.com
Cidade das águas termais em SC abre concurso com salários de até R$ 18,9 mil

A Prefeitura de Águas de Chapecó, no Oeste, está com inscrições abertas para o concurso público edital 001/2025, que oferece 23 vagas...

ND Mais|Do R7

Prefeitura de Águas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público edital 001/2025, que oferece 23 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversos cargos em todas as escolaridades. Os salários variam de R$ 1.936,00 a R$ 18.904,57, com jornadas de trabalho entre 10 e 40 horas semanais.

