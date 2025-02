Cidade das Flores: como Joinville transformou um legado histórico em um mercado de oportunidade Em Joinville, a cultura das flores une história, inovação e trabalho, destacando o potencial do mercado que transforma o agronegócio... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h26 ) twitter

Beautiful purple Orchid Phalaenopsis flower

O mercado de flores no Brasil movimenta aproximadamente 20 bilhões de reais por ano, com Santa Catarina se destacando como um dos principais estados produtores do país. Joinville, a cidade mais populosa do estado, é o terceiro maior polo industrial do Sul do país, detém 20% das exportações e está na lista das cidades com a melhor qualidade de vida, segundo o IBGE. O município também é conhecido como Cidade da Dança, Manchester Catarinense, Cidade dos Príncipes e Cidade das Flores.

Para saber mais sobre a Cidade das Flores e se inspirar com a história de Joinville e diversos empreendedores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

