Cidade de 27 mil habitantes desbanca gigantes do setor imobiliário catarinense em 2024

Balneário Camboriú e Itapema, no Litoral Norte catarinense, já são conhecidas nacionalmente pelo valor médio do metro quadrado de imóveis. Mas uma cidade pertinho das cobiçadas vem conquistando seu espaço e, em 2024, superou as gigantes nos principais indicadores do mercado imobiliário.

Para saber mais sobre essa surpreendente ascensão de Porto Belo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

