Cidade de SC abre centro de triagem exclusivo para casos de síndrome respiratória Espaço fica em Orleans, no Sul do estado, e deve atender de segunda e sexta-feira ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h07 )

Com o aumento de casos de síndrome respiratória em Santa Catarina, a Prefeitura de Orleans, no Sul do estado, abriu, nesta quarta-feira (7), um centro de triagem exclusivo para casos suspeitos da doença. A unidade funciona na UBS (Unidade Básica de Saúde) São José.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre o novo centro de triagem.

