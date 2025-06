Cidade de SC abre concurso com 74 vagas e salários de até R$ 9,8 mil Inscrições para concurso do município de Biguaçu podem ser feitas a partir do dia 7 de julho ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 07h15 (Atualizado em 30/06/2025 - 07h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Biguaçu, na Grande Florianópolis, divulgou o lançamento de um edital de concurso público para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições estarão abertas de 7 de julho a 7 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Cratera se abre em avenida de Balneário Camboriú e engole carro inteiro

VÍDEO: Cataratas no Oeste catarinense são interditadas após fortes chuvas elevarem nível de rio

Piloto de SC conquista pódio na Porsche Cup em etapa realizada em Portugal