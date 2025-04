Cidade de SC abre concurso público com salários até R$ 5,5 mil; veja cargos Inscrições para concurso público já estão abertas com vagas de nível médio e nível superior ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Penha, Litoral Norte de Santa Catarina, está lançando um edital para concurso público através do Imap (Instituto Municipal do Meio Ambiente de Penha). Serão 8 vagas direcionadas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 3.099,83 e R$ 5.579,70.

Para mais detalhes sobre os cargos e o processo seletivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo pela final da Copa Verde 2025

Segunda vítima do ovo envenenado, menina de 13 anos morre no Maranhão

Obras da terceira etapa do Binário em Criciúma causam interdições no trânsito; veja onde