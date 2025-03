Cidade de SC abre processo seletivo com vagas de até R$ 19 mil São ofertadas 16 vagas destinadas para a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, Administração, Obras e Planejamento Urbano ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de São Bento do Sul, em Santa Catarina, abriu um processo seletivo para a contratação de servidores. São ofertadas 16 vagas em caráter temporário e demais para cadastro reserva. As vagas incluem diversas secretarias, com salários que variam de R$ 1.878,92 a R$ 19.805,13.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí x Chapecoense: Ressacada tem dois setores esgotados para a final

Florianópolis celebra 352 anos com shows nacionais e mais de 400 atrações gratuitas

Teoria da bala única: o mistério que 80 mil documentos secretos de Kennedy podem esclarecer