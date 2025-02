Cidade de SC abre vagas na área da saúde com salários de até R$ 6,7 mil Há oportunidades para diferentes cargos de nível superior e técnico ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 09h25 ) twitter

A Prefeitura de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Há oportunidades para diferentes cargos de nível superior e técnico, com salários que variam de R$ 2.267,45 a R$ 6.781,18 e carga horária entre 20 e 40 horas semanais.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

