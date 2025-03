Cidade de SC aposta no trabalho prisional e vira referência nacional O município de Chapecó abriga um dos maiores complexos prisionais de Santa Catarina e se tornou um modelo nacional de ressocialização... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h46 ) twitter

Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, abriga um dos maiores complexos prisionais do estado e se tornou um modelo nacional de ressocialização por meio do trabalho prisional. Com 3.393 presos, o complexo penitenciário oferece vagas de trabalho para 1.065 internos, o que representa 31% da população carcerária local.

Saiba mais sobre como Chapecó se tornou um exemplo de ressocialização e os impactos positivos do trabalho prisional

