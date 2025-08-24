Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cidade de SC atrai novos moradores pela qualidade de vida e força econômica

Com mais de 115 mil habitantes, Tubarão se firma como polo de saúde, turismo, educação e serviços; a cidade está a menos de 150 km...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Considerada um dos principais centros urbanos do Sul de Santa Catarina, a cidade de Tubarão vem conquistando novos moradores nos últimos anos. Um dos fatores que mais contribuem para esse crescimento é o desenvolvimento nas áreas de educação, de saúde e de turismo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o crescimento de Tubarão!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.