Cidade de SC com 11 mil habitantes abre processo seletivo com salários de até R$ 29 mil O processo seletivo tem vagas abertas para os níveis superior, médio e fundamental para atuação na prefeitura de Guaraciaba, no Extremo... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 01h37 )

Com salários que chegam a R$ 29.544,61, a Prefeitura de Guaraciaba, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Saiba mais sobre as vagas e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

