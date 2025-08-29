Cidade de SC com metade do PIB no setor florestal é oficializada Capital da Madeira
A lei foi sancionada pelo governador Jorginho Mello e reforça protagonismo histórico e econômico do setor madeireiro no município de...
Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi oficialmente reconhecida como a Capital Catarinense da Indústria da Madeira. A Lei nº 19.432, sancionada pelo governador Jorginho Mello, na terça-feira (26). A lei consolida a vocação histórica do município e valoriza a força econômica do setor que movimenta a região há mais de um século.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a importância desse reconhecimento para Caçador!
