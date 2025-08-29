Cidade de SC com metade do PIB no setor florestal é oficializada Capital da Madeira A lei foi sancionada pelo governador Jorginho Mello e reforça protagonismo histórico e econômico do setor madeireiro no município de... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h57 ) twitter

Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi oficialmente reconhecida como a Capital Catarinense da Indústria da Madeira. A Lei nº 19.432, sancionada pelo governador Jorginho Mello, na terça-feira (26). A lei consolida a vocação histórica do município e valoriza a força econômica do setor que movimenta a região há mais de um século.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a importância desse reconhecimento para Caçador!

