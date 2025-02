Cidade de SC confirma mais dois casos de Chikungunya e reforça alerta contra o mosquito Secretaria de Saúde pede ajuda da população para evitar a proliferação do mosquito; dois casos de Chikungunya foram confirmados em... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 21h46 ) twitter

A cidade de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, confirmou mais dois casos de Chikungunya nesta sexta-feira (21), segundo a Vigilância Epidemiológica. O município já registra quatro casos da doença e um de dengue em 2024.

Para mais informações sobre os casos e as medidas de prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

