Cidade de SC declara situação de emergência por causa da seca Produtores rurais já amargam perdas causadas pela seca, principalmente na região Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 22h26 )

Enquanto o excesso de chuvas causa transtornos em algumas regiões de Santa Catarina, em outras, o problema é a falta dela. Nesta sexta-feira (24), a cidade de Herval d’Oeste, no Meio-Oeste do estado, declarou situação de emergência por causa da seca no município.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

