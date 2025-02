Cidade de SC decreta situação de emergência após ‘surto’ de carrapatos Superpopulação de capivaras na região do Lago da Pedra Branca, em Palhoça, estimulou a proliferação de carrapatos; morador foi diagnosticado... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h47 ) twitter

O município de Palhoça, na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência devido à proliferação de carrapatos na região do Lago da Pedra Branca. Segundo a Prefeitura, a situação ocorre por conta do crescimento da população de capivaras no local.

Para mais informações sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

