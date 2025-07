Cidade de SC desbanca destinos globais e entra no ranking dos melhores climas do mundo Famoso destino catarinense é o único do Brasil citado no ranking internacional, que considera lugares, em diferentes cantos do mundo...

ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share