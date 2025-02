Cidade de SC deve decretar situação de emergência pela estiagem A cidade de Campos Novos enfrenta uma das piores estiagens dos últimos anos e deve decretar situação de emergência nos próximos dias... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 00h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 00h27 ) twitter

A cidade de Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, enfrenta uma das piores estiagens dos últimos anos e deve decretar situação de emergência nos próximos dias. O relatório técnico, solicitado pela prefeitura, embasará o decreto, que ainda não foi oficialmente publicado.

