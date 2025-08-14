Cidade de SC divulga vagas para estágio na Câmara de Vereadores; veja áreas
Estágio na Câmara de Vereadores oferece bolsa de R$ 1.500,00, além de R$ 100,00 de auxílio; carga horária semanal é de 30 horas
A Câmara Municipal de Balneário Piçarras, Litoral Norte de Santa Catarina, lançou um edital para um processo seletivo simplificado para contratar estagiários de nível superior. As vagas são destinadas aos cursos de Marketing, Jornalismo, Direito e Comunicação.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se inscrever e participar deste processo seletivo!
