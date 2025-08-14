Logo R7.com
Cidade de SC divulga vagas para estágio na Câmara de Vereadores; veja áreas

Estágio na Câmara de Vereadores oferece bolsa de R$ 1.500,00, além de R$ 100,00 de auxílio; carga horária semanal é de 30 horas

A Câmara Municipal de Balneário Piçarras, Litoral Norte de Santa Catarina, lançou um edital para um processo seletivo simplificado para contratar estagiários de nível superior. As vagas são destinadas aos cursos de Marketing, Jornalismo, Direito e Comunicação.

