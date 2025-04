Cidade de SC é a melhor do Brasil para investir em imóveis, aponta ranking Além de São José, pesquisa também apontou Florianópolis como uma das cidades do Brasil mais lucrativas para investir em imóveis ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São José foi eleita como a melhor cidade para investir em imóveis do Brasil, segundo o ranking My Side. O levantamento considera que é possível ter um lucro de 16,6% ao ano caso uma pessoa compre um imóvel na cidade da Grande Florianópolis, alugue por cinco anos e depois venda.

Saiba mais sobre esse ranking e descubra as melhores cidades para investir em imóveis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Superferiadão termina com cinco mortes por atropelamentos nas BRs de Santa Catarina

Homem é mordido por pitbull ao tentar salvar cachorro de ataque em SC

Categoria Cadete do Joinville Handebol faz três jogos pela Liga Santa Catarina