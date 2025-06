Cidade de SC é a única do Brasil com 100% da orla pré-aprovada para o Bandeira Azul Mais de 6 km de orla em Balneário Piçarras avançam para a etapa final do processo, conduzido por júri internacional ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 23h55 ) twitter

Balneário Piçarras, município do Litoral Norte catarinense, foi a única cidade brasileira com pré-aprovação para certificação de 100% da orla no Programa Bandeira Azul. O júri nacional do programa divulgou a relação de 60 destinos brasileiros pré-aprovados para a avaliação internacional da temporada 2025/2026 nesta semana.

Saiba mais sobre essa conquista e os detalhes do Programa Bandeira Azul consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

