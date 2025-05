Cidade de SC emite alerta após encontrar 16 escorpiões ‘fatais’ no terreno de empresa Animais encontrados em Araquari são conhecidos por serem altamente venenoso e "fatais" ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h59 ) twitter

A Vigilância Ambiental de Araquari, cidade do Norte catarinense, encontrou 16 escorpiões amarelos no pátio de uma empresa na última semana. Os animais, da espécie Tityus serrulatus, são conhecidos por serem altamente venenoso e “fatais”.

