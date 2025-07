Cidade de SC entra em alerta máximo após encontrar 117 escorpiões em um terreno Braço do Norte, no Sul do estado, intensifica ações para controlar o proliferação da espécie; mais de 200 animais já foram capturados... ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h57 ) twitter

ND Mais

O município de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, informou que está em alerta máximo em função da proliferação do escorpião-amarelo (Tityus serrulatus). A espécie é considerada a mais venenosa da América do Sul. Em uma nova ação, na semana passada, foram encontrados 117 em um único terreno.

Para mais informações sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

