Cidade de SC entra em situação de epidemia por dengue O município de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste do estado, entrou em situação de epidemia por dengue; veja as ações tomadas ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h46 )

O município de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, entrou em situação de epidemia por dengue. O número de casos confirmados da doença subiu para 135, levando as autoridades de saúde a decretarem estado de epidemia.

