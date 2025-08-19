Cidade de SC ficou 10 anos sem farmácia e hoje jovem empreendedora comanda única unidade
Santiago do Sul é um dos menores municípios do estado e está localizado no Oeste; por anos, cidade ficou sem nenhuma farmácia; a empresária...
Você já imaginou morar em um município que não possui farmácias? Essa foi a realidade de Santiago do Sul, um dos menores municípios de Santa Catarina, ao longo de muitos anos. A cidade fica localizada no Oeste de Santa Catarina e abriga 1.651 habitantes, conforme o último Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Você já imaginou morar em um município que não possui farmácias? Essa foi a realidade de Santiago do Sul, um dos menores municípios de Santa Catarina, ao longo de muitos anos. A cidade fica localizada no Oeste de Santa Catarina e abriga 1.651 habitantes, conforme o último Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a jovem Pabline Fioreli Camillo transformou a realidade de sua cidade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a jovem Pabline Fioreli Camillo transformou a realidade de sua cidade!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: