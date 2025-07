Cidade de SC isenta famílias de baixa renda de multa por falta de calçadas; veja a nova lei A nova lei beneficia os moradores de baixa renda que não puderam construir passeio público em Chapecó, no Oeste ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 03h36 (Atualizado em 17/07/2025 - 03h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Famílias em situação de vulnerabilidade social em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, agora estão isentas de pagar multas por não construírem calçadas em frente aos seus imóveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante legislação!

Leia Mais em ND Mais:

Carga é saqueada após acidente e peças de porco são levadas em porta-malas em SC

‘Julgar ela? Jamais’: pai de bebê que recebeu antídoto de cobra em SC não culpa profissional

Condomínio em paraíso catarinense é condenado após jogar esgoto na rua