Cidade de SC onde bolão levou R$ 52 mi na Mega-Sena tem apelido curioso e outras histórias Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, além de premiada na Mega-Sena, coleciona história, cultura e curiosidades que revelam o potencial... ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 21/04/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, voltou a chamar a atenção neste sábado (19) após uma aposta feita na cidade levar o prêmio principal da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 02 – 13 – 16 – 31 – 44 – 55. Um bolão registrado na Lotérica Menegatti acertou as seis dezenas do concurso 2.854 e garantiu aos ganhadores a quantia de R$ 52.035.653,46, valor que será dividido entre seis cotas.

Saiba mais sobre as curiosidades e a história dessa cidade milionária no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Bebê com quatro dias de vida se engasga e é salvo por bombeiro em SC

Aperto de mão, tiroteio e futebol: desavença termina com morte de cantor em Santa Catarina

VÍDEO: Caminhoneiro ‘invade’ área de escape e deixa rastro de fumaça na BR-376