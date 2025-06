Cidade de SC pode perder 14% do ICMS com desativação da Mina Cruz de Malta Fechamento de mina compromete arrecadação de Treviso, localizada ao Sul do estado ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h36 ) twitter

Destaque na mineração, a cidade de Treviso, no Sul de Santa Catarina, recebeu a notícia da desativação da Mina Cruz de Malta, prevista para os próximos meses. O fechamento preocupa o prefeito Luciano Miotelli (MDB), que prevê queda de até 14% na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Para entender melhor o impacto dessa desativação e as medidas que a prefeitura está tomando, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

