Cidade de SC recebe assistência humanitária após tornado devastador O município de Palmitos, no Oeste do estado, foi atingido na última sexta-feira (9) por um tornado que deixou uma pessoa morta e 65... ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h46 ) twitter

O município de Palmitos, no Oeste de Santa Catarina, vive dias de reconstrução e solidariedade após ser duramente atingido por um tornado devastador. No domingo (11) os moradores receberam itens de assistência humanitária enviados pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre a situação e as ações de apoio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

