Cidade de SC registra leve redução no preço dos combustíveis em junho Pesquisa realizada em quase 30 postos de Chapecó, no Oeste, mostra redução na gasolina e no diesel em comparação com maio

ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h56 ) twitter

