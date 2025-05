Cidade de SC se destaca em ranking de educação e conquista 2º lugar no estado Chapecó, no Oeste, é o segundo melhor no ranking estadual entre cidades com mais de 100 mil habitantes ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 08h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 08h00 ) twitter

Chapecó conquistou o segundo lugar no Índice ICMS Educação entre os municípios catarinenses com mais de 100 mil habitantes. O levantamento, divulgado pelo TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina), aponta crescimento de 2,8% em relação ao índice anterior, o que garantirá ao município um repasse de R$ 31,7 milhões em 2025.

