Cidade de SC se prepara cenário de evacuação em simulado de desastres naturais

Neste domingo (18), a Defesa Civil de Itajaí participará do 1º simulado geral de gestão de desastres de Santa Catarina, a partir das 8h. Será um exercício simulado de resposta a inundações no bairro Espinheiros, com foco na comunidade do Portal 1. O evento tem o objetivo de treinar a população e integrar os diferentes órgãos públicos e de resposta para situações de emergência causadas por chuvas intensas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para entender como vai funcionar o simulado com evacuação e a importância da participação da comunidade.

