Cidade de SC será palco de reencontro histórico do surfe internacional: ‘Tradição muito forte’ Em setembro, a Praia da Vila, em Imbituba, promove uma etapa do Qualifying Series da WSL ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Imbituba, no Sul de Santa Catarina, de 17 a 21 de setembro, será protagonista de um reencontro histórico do surfe internacional. Após 15 anos, a Praia da Vila volta a receber uma etapa do Qualifying Series da WSL (World Surf League), com a terceira parada do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Farmacêutico Ivo Coradelli morre aos 66 anos em Joinville

Sem colete, pescadores enfrentam frio e risco após barco virar no Litoral de SC

Entre SC e a Argentina: cidade abre concurso público com salários de até R$ 6,3 mil