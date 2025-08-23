Logo R7.com
Cidade de SC será palco de reencontro histórico do surfe internacional: ‘Tradição muito forte’

Em setembro, a Praia da Vila, em Imbituba, promove uma etapa do Qualifying Series da WSL

ND Mais|Do R7

Imbituba, no Sul de Santa Catarina, de 17 a 21 de setembro, será protagonista de um reencontro histórico do surfe internacional. Após 15 anos, a Praia da Vila volta a receber uma etapa do Qualifying Series da WSL (World Surf League), com a terceira parada do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025.

