Cidade de SC tem 90 dias para acabar com filas em creches, sob pena de multa

A Justiça de Santa Catarina determinou que o município de Campos Novos, no Meio-Oeste do estado, zere as filas em creches no prazo de até 90 dias. A decisão liminar, motivada por ação do Ministério Público, estabelece multa diária de R$ 5 mil caso a medida não seja cumprida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante decisão judicial.

