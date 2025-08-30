Cidade de SC tem segunda prisão de pai suspeito de abusar de filha em menos de 7 dias Homem de 27 anos era de Navegantes, mas teria fugido para Oeste catarinense após descoberta de crimes ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 22h17 ) twitter

Um homem de 27 anos de Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, foi preso na tarde da última quinta-feira (29) por ser suspeito de praticar violência sexual contra a própria filha de nove anos. Após a descoberta dos supostos crimes, ele teria fugido para São Domingos, Oeste do estado, onde foi localizado pela Polícia Civil.

