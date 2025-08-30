Logo R7.com
Cidade de SC tem segunda prisão de pai suspeito de abusar de filha em menos de 7 dias

Homem de 27 anos era de Navegantes, mas teria fugido para Oeste catarinense após descoberta de crimes

Um homem de 27 anos de Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, foi preso na tarde da última quinta-feira (29) por ser suspeito de praticar violência sexual contra a própria filha de nove anos. Após a descoberta dos supostos crimes, ele teria fugido para São Domingos, Oeste do estado, onde foi localizado pela Polícia Civil.

