Cidade de SC terá miniatura interativa para crianças com investimento de R$ 4,5 milhões Novo espaço chamado Chapecó Criança, no Oeste, será uma cidade interativa para crianças com foco em cidadania e sustentabilidade ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h56 )

Com inauguração prevista para agosto, Chapecó, no Oeste catarinense, se prepara para abrir as portas do espaço “Chapecó Criança – Vivenciando a Cidadania!”, um projeto inovador voltado à formação cidadã de crianças e adolescentes. A estrutura, instalada na praça da família, no bairro Bom Pastor, recebeu um investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões da Prefeitura e promete transformar a aprendizagem em uma experiência lúdica, interativa e educativa.

Saiba mais sobre este projeto transformador e como ele irá impactar a educação em Chapecó consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

