Cidade do litoral catarinense se torna nova ‘fronteira de luxo’ do mercado imobiliário

Com imóveis no litoral catarinense ultrapassando os R$ 100 mil por metro quadrado, investidores têm buscado novas áreas com potencial de valorização. Tijucas, cidade a 40 km de Balneário Camboriú e 50 km de Florianópolis, desponta como a próxima aposta do mercado imobiliário de alto padrão.

Para saber mais sobre essa nova fronteira de luxo no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

