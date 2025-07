Cidade do Litoral Norte de SC lança concurso público para 125 vagas efetivas; confira As oportunidades se distribuem em cargos de nível médio e superior com salários de até R$ 5,6 mil; inscrições iniciam nesta sexta-feira... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 05h17 ) twitter

A Prefeitura de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, lançou um edital de concurso público para servidores efetivos. As oportunidades se distribuem em 125 vagas para cargos de nível médio e superior com salários de até R$ 5,6 mil e as inscrições iniciam nesta sexta-feira (11).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e o processo seletivo!

