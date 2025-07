Cidade do Samba? Carnaval de Florianópolis volta à pauta da prefeitura, que mira investimentos Prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, analisa apoio financeiro para 2026 e projetos como a Cidade do Samba, que serviria para serem... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O lançamento oficial dos enredos das dez escolas de samba da Grande Florianópolis, na sede do Grupo ND, na manhã da quarta-feira (9), rendeu outras discussões sobre o futuro do Carnaval de Florianópolis em 2026. Representantes da prefeitura e da Liesf (Liga das Escolas de Samba da Grande Florianópolis) se manifestaram sobre planejamento, apoio financeiro, infraestrutura e novos caminhos para o evento, que ganha cada vez mais relevância na agenda cultural e turística da capital catarinense.

Para saber mais sobre os planos e investimentos para o Carnaval de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Engavetamento na BR-101 provoca destruição e congestionamento em SC

Cidade do Sul de SC abre 210 vagas para cursos gratuitos de qualificação; veja quais

TCE aponta possíveis irregularidades na contratação de serviços funerários em Lages