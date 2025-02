Cidade do Samba é alvo de operação após incêndio em fábrica de fantasias no Rio Ofensiva ocorre uma semana após fábrica de fantasias pegar fogo na Zona Norte da capital carioca ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h07 ) twitter

A Cidade do Samba, área onde funcionam as oficinas de construção de alegorias das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca, foi alvo de uma operação do Ministério do Trabalho nesta terça-feira (18). A inspeção ocorre uma semana após o incêndio em uma fábrica de fantasias de escolas da Série Ouro (a segunda divisão do carnaval carioca).

