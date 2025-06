Cidade do Sul de SC abre processo seletivo com salários de até R$ 18 mil; confira vagas Prefeitura de Urussanga abre 20 vagas nas áreas de saúde, educação e serviços gerais; inscrições estão abertas até o dia 6 de junho... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 03/06/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A prefeitura da cidade de Urussanga, no Sul de Santa Catarina, abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado para as áreas de saúde, educação e serviços gerais. O registro deve ser feito presencialmente até o dia 6 de junho, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na prefeitura do município.

Para mais detalhes e para conferir todas as vagas disponíveis, consulte no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

PL afasta vereador suspeito de manter adolescente como escrava sexual

Homem desaparece em SC e buscas são reforçadas em área de mata

Esposa de MC Poze acusa polícia de sumir com joias e alega humilhação: ‘Levanta, p*rra’