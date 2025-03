Cidade do Sul de SC oferta 200 vagas de emprego; veja oportunidades Interessados podem ir direto ao escritório do Sine de Morro da Fumaça ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h46 ) twitter

O Sine (Sistema Nacional de Empregos) do município de Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, divulgou mais de 200 vagas de emprego em diversos setores da região. As oportunidades disponíveis variam de operador de caixa a técnico em eletromecânica. Há cargos para PCD (Pessoas com Deficiência).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

