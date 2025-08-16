Cidade dos ETs, escondida em SC, intriga o mundo com desenhos misteriosos há 17 anos Ipuaçu, no Oeste catarinense, atrai turistas e estudiosos do mundo todo com o mistério dos enigmáticos desenhos conhecidos como agroglifos... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 19h57 ) twitter

Um fenômeno que intriga e fascina o Oeste de Santa Catarina é a misteriosa aparição de agroglifos, grandes desenhos geométricos feitos em plantações, especialmente na cidade de Ipuaçu, que tem pouco mais de 7,5 mil habitantes. Essas formações enigmáticas costumam surgir entre outubro e novembro, surpreendendo moradores, atraindo turistas curiosos e despertando o interesse de estudiosos do Brasil e do mundo.

Para saber mais sobre esses intrigantes agroglifos e o que eles podem significar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

