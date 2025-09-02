Cidade entre a serra e o mar abre processo seletivo com salários de até R$ 10 mil em SC Vagas em Araranguá, no Extremo Sul do estado, são para os níveis Superior, Médio e Fundamental ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 23h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 23h57 ) twitter

A Prefeitura de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, abriu um processo seletivo simplificado com vagas cujos salários chegam até 10.766,92. As inscrições podem ser feitas, de forma online, até o dia 1° de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

