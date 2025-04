Cidade entre as mais seguras do Brasil tem processo seletivo com salários de até R$ 4,5 mil Processo seletivo vai contratar profissionais para a área de educação em Jaraguá do Sul; confira detalhes ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 09h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h28 ) twitter

O município de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais para a Secretaria de Educação, com salários a partir de R$ 1,5 mil. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de abril.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever!

