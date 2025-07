Cidade escondida em SC vira sensação entre os turistas Cidade valoriza tradições coloniais, ecoturismo e produtos artesanais em meio a paisagens intocadas ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h57 ) twitter

No Norte de Santa Catarina, Garuva vem ganhando espaço entre os viajantes que buscam experiências fora do óbvio. Longe das rotas turísticas mais visitadas, o município surpreende com trilhas, cachoeiras, cultura rural e hospitalidade de sobra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre essa joia escondida!

