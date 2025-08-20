Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cidade histórica com belas praias abre processo seletivo em SC com salário de R$ 7,2 mil

Fundação Lagunense do Meio Ambiente abre vaga para geólogo, com jornada de 40 horas semanais; interessados devem realizar inscrições...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um processo seletivo para o cargo de geólogo foi aberto pela Flama (Fundação Lagunense do Meio Ambiente), na cidade de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina. A vaga disponível prevê uma jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 7.272,00 mensais.

Saiba mais sobre essa oportunidade e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.