Cidade histórica com belas praias abre processo seletivo em SC com salário de R$ 7,2 mil Fundação Lagunense do Meio Ambiente abre vaga para geólogo, com jornada de 40 horas semanais; interessados devem realizar inscrições... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h38 )

Um processo seletivo para o cargo de geólogo foi aberto pela Flama (Fundação Lagunense do Meio Ambiente), na cidade de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina. A vaga disponível prevê uma jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 7.272,00 mensais.

Saiba mais sobre essa oportunidade e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

