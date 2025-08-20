Cidade histórica com belas praias abre processo seletivo em SC com salário de R$ 7,2 mil
Fundação Lagunense do Meio Ambiente abre vaga para geólogo, com jornada de 40 horas semanais; interessados devem realizar inscrições...
Um processo seletivo para o cargo de geólogo foi aberto pela Flama (Fundação Lagunense do Meio Ambiente), na cidade de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina. A vaga disponível prevê uma jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 7.272,00 mensais.
