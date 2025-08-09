Logo R7.com
Cidade italiana famosa por dança e quadrinhos agora é ‘irmã’ de Joinville

Acordo entre Joinville e Lucca promete intercâmbio cultural, econômico e educacional inédito no Brasil

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Joinville e a cidade italiana de Lucca firmaram um acordo de irmandade. A assinatura do Protocolo de Intenções ocorreu no Ágora Tech Park, em Joinville, e oficializa a parceria entre os dois municípios, que agora passam a integrar o programa Cidades-Irmãs.

Para saber mais sobre essa nova parceria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

