Cidade italiana famosa por dança e quadrinhos agora é ‘irmã’ de Joinville

Joinville e a cidade italiana de Lucca firmaram um acordo de irmandade. A assinatura do Protocolo de Intenções ocorreu no Ágora Tech Park, em Joinville, e oficializa a parceria entre os dois municípios, que agora passam a integrar o programa Cidades-Irmãs.

Para saber mais sobre essa nova parceria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

