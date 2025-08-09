Cidade italiana famosa por dança e quadrinhos agora é ‘irmã’ de Joinville
Acordo entre Joinville e Lucca promete intercâmbio cultural, econômico e educacional inédito no Brasil
Joinville e a cidade italiana de Lucca firmaram um acordo de irmandade. A assinatura do Protocolo de Intenções ocorreu no Ágora Tech Park, em Joinville, e oficializa a parceria entre os dois municípios, que agora passam a integrar o programa Cidades-Irmãs.
Joinville e a cidade italiana de Lucca firmaram um acordo de irmandade. A assinatura do Protocolo de Intenções ocorreu no Ágora Tech Park, em Joinville, e oficializa a parceria entre os dois municípios, que agora passam a integrar o programa Cidades-Irmãs.
Para saber mais sobre essa nova parceria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa nova parceria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: