Cidade litorânea de SC decreta emergência após ressaca causar prejuízo milionário
Ressaca destruiu parte da orla e causou prejuízos de R$ 4,5 milhões em Itapoá; casas foram danificadas, mas não há feridos
A Prefeitura de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, decretou situação de emergência por 180 dias depois que a erosão costeira provocou estragos na orla da cidade. O decreto foi publicado na terça-feira (26) e permite que o município adote medidas rápidas para recuperação dos locais atingidos.
Saiba mais sobre os danos e as ações de recuperação
