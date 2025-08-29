Cidade litorânea de SC decreta emergência após ressaca causar prejuízo milionário Ressaca destruiu parte da orla e causou prejuízos de R$ 4,5 milhões em Itapoá; casas foram danificadas, mas não há feridos ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h17 ) twitter

A Prefeitura de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, decretou situação de emergência por 180 dias depois que a erosão costeira provocou estragos na orla da cidade. O decreto foi publicado na terça-feira (26) e permite que o município adote medidas rápidas para recuperação dos locais atingidos.

Saiba mais sobre os danos e as ações de recuperação no site do nosso parceiro ND Mais.

